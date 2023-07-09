Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü

Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü

09.07.2023 17:45

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınada Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi, hasar gören araçları kaldırttı. Yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Caminin diğer minaresi ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınada Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, 1 kişi de yaralandı.

İlçe merkezinde saat 13.00 sıralarında yağmur başladı daha sonra da fırtına etkili oldu. Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen trafik polisi, yapılan incelemenin ardından hasar gören araçları kaldırttı. İlk müdahalesi yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Caminin hasar gören diğer minaresi ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kocahasanlı, Fırtına, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:04 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
18:20 Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği video sonrası serbest bırakıldı
18:18 Namazla dalga geçen güvenlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
17:01 Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi
16:57 Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! "Güçsüzüm" diyerek yarınki konserini erteledi
16:53 Togg, kuma batan otomobili kurtardı
16:50 İstanbul'da kuma batan otomobili, Togg kurtardı
16:44 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
16:40 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 20:25:52. #1.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement