Erdemli'de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erdemli'de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı - Son Dakika Spor

Erdemli'de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde oynanan süper amatör lig futbol maçında açılan pankartla sporcular Elazığ depreminin acısını paylaştı.

Erdemli'de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde oynanan süper amatör lig futbol maçında açılan pankartla sporcular Elazığ depreminin acısını paylaştı.


Erdemli ilçesinde Erdemlispor ile Erdemli Belediyespor, Erdemli derbisinde karşı karşıya geldi. Şehir stadındaki maç öncesinde her iki takımın sporcuları açtıkları pankart ile Elazığ'da yaşanan depremin acısını paylaştı. Maç öncesinde sporcular ve taraftarlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sporcular maça "Geçmiş olsun Elazığ acınız, acımızdır" yazılı pankartla çıktı.


Maç öncesinde bir açıklama yapan Erdemlispor'un 35 yıllık başkanı Mehmet Morgül, "Bugün aklımız maçta değil, Elazığ ve Malatya'da" dedi.


6.8 şiddetindeki depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Morgül, "Dualarımız Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz içindir. Vatandaşlarımızın acısını yüreklerimizde hissettik. Bugünkü maçın bizim için bir önemi yok. Önemli olan bir canın daha kurtarılması. Bölgeden gelecek bir kurtarma haberi. Bu manada hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, Elazığ ve Malatya halkına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileriz. Tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.


Başkan Morgül, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde de bulundu. - MERSİN

Futbol, Mersin, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]