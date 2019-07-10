Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başladı
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Erdemli'de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başladı

2 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GIOSB) kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Erdemli'de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başladı, System.String[]
Organize Sanayi Bölgesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Mersin, Ekonomi
Mersin'in Erdemli ilçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GIOSB) kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanı Şafak Ağaçdiken, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve belediye personeli ile Batısandal Mahallesi'nde 900 dönüm üzerine kurulacak olan, GIOSB alan tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Heyetler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe sakinleri adına heyecan uyandıran bu projenin nihai amacına ulaşması için tüm kurumlarla ortak bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Birlikte kat edilecek yolların, Erdemli'nin geleceğini şekillendirmede önemli rol oynadığına dikkat çeken Tollu, özellikle ülke ekonomisine katkı sunacak alanlarda taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını kaydetti. Tollu, ilçede oluşturulan birleştirici ve Erdemli'nin menfaatine olan her projenin ve her faaliyetin yanında olduklarını belirtti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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