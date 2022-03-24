ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR

24.03.2022 13:17

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, kırsal kesimde bulunan Kösbucağı Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, kırsal kesimde bulunan Kösbucağı Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Doğa bilinci ile hareket eden Erdemli Belediyesi, 19 bin metre kare taşlık alana kurulan ve 1 milyon 500 bin KWh enerji üretecek olan GES projesini faaliyete geçirdi. GES projesi ile yaklaşık 2 milyon 300 bin TL kazanç elde edecek olan belediye, hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu hem de her ay 60 bin TL kar edecek seviyeye geldi. Üretim ekonomisi çalışmaları kapsamında projeler yürüttüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, GES projesi ile belediyenin enerji giderlerini sıfırlayacaklarını ifade etti. Başkan Tollu, 'Biz Erdemli Belediyesi olarak hem kamunun kazançlı çıkması adına, hem de Erdemli Belediyemizin elektrik giderlerini minimize etmek hatta, sıfırlamak adına 19 bin metrekare üzerinde GES sistemini kurduk. Şu anda kurduğumuz sistem bize tabi daha önce yapıldığı için bunun 6 milyon civarından bir maliyeti vardı. Şu anda Erdemli Belediyesi'nin kullandığı tüm enerjileri karşıladığı gibi bize de aylık 50-60 bin lira bir kazanç sağlayacak. Artan elektrik maliyetini de düşündüğümüzde, güneşten elde edilen enerjinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Erdemli Belediyesi zaten kendi kaynak üreten, kendi kaynaklarını kendisi üreten ve her türlü mal ve hizmet satın alımında, dışa bağımlı bir sistem uygulamamaya gayret ediyoruz' diye konuştu.

ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR
ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR
ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR

YORUMLAR
500
Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu Mersin'de 19 bin metrekarelik taşlık alana güneş enerji santrali kuruldu

Erdemli Belediyesi, Enerji, Güneş, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Arayı düzelttiler! Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı ilk görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la oldu
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:53 Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan 30 milyonluk tesis kurdular!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:26:32. #1.13#
SON DAKİKA: ERDEMLİ'DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK GİDERLERİ SIFIRLANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement