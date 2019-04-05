Erdemli'de Her Mahalleye Futbol Sahası

Erdemli Belediyesi, her mahalleye futbol sahası inşa etmeye devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, her mahalleye futbol sahası inşa etmeye devam ediyor.



Erdemli Belediyesi, ilçenin tüm mahalleleri için verdiği futbol sahası sözünü tutmaya devam ediyor. Toplamda 21 saha inşasını tamamlayan belediye, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan korunmak adına, spora yönlendirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Sadece spor kompleksleri inşa etmekle kalmadıklarını, bunun yanında sanatsal ve kültürel çalışmalar da yürüttüklerini dile getiren Tollu, ülkenin geleceğinin emanet edildiği yeni nesillerin vatana hayırlı bireyler olabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Erdemlimizin her noktasında yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için sosyal merkezler oluşturduk. Bu konudaki hassasiyetimizin sebebi, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak. Bunu sağlamak için de elimizden geleni yapacağız. İlçemizde, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar hizmetlerin en iyisine layık vatandaşlarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

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