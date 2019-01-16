Erdemli'de Heyelan ve Taşkın

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yoğun yağışla birlikte erimesi sonucu Lemas Çayı taştı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yoğun yağışla birlikte erimesi sonucu Lemas Çayı taştı. Narenciye bahçesi ve seralar su altında kaldı. Sarıyer Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ise 70 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü.



Erdemli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkiinde yağın karın ardından etkili olan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi. Akan çamur ve toprak, Sarıyer-Hacıhalil Arpaç mahallelerinin bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Heyelan bölgesinde bulunan 70 dönüm portakal ve limon bahçesi de zarar gördü.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Şahin, sabah saatlerinde bu yana toprak kaymasının devam ettiğini belirterek, "Heyelan nedeniyle 70- 80 dönümlük bir alan şu anda kayıp geliyor. Eğer yağmur devam ederse, toprak kaymaya devam edecek. Bununla birlikte zarar daha da artacak" dedi.



LEMAN ÇAYI TAŞTI



Bu arada, Lemas Çayı'nda taşkın yaşandı. Taşkın nedeni ile çay çevresinde narenciye bahçelerini, seraları, yazlık site ve tesisleri su bastı. Yağmurla birlikte yaşanan fırtınada ise binaların üzerinde bulunan güneş enerjilerine zarar verdi, bazı işyeri ve evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.



- Mersin

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