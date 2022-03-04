Erdemli'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor - Son Dakika
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Erdemli'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

04.03.2022 18:17
Erdemli'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

Erdemli Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında çocuk sahibi olan ailelere hediye paketi gönderiyor.

Erdemli Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında çocuk sahibi olan ailelere hediye paketi gönderiyor.

Proje kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan sepette şampuan, bebek bezi, sabun, tırnak makası, ıslak mendil gibi hediyeler bulunuyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Erdemli'nin hızla geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Tollu, "Yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız 'Hoş Geldin Bebek' kampanyamızda şu an 5 bininci bebeği karşılamak üzere ailenin evindeyiz. Bu birlikteliğe biz de bir nebze olsun katkı sunmak istiyoruz. Ben ailemizi tebrik ediyorum, anne babaları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

5 bininci bebeğin annesi Özlem Subaşı da ikinci bebeğini kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, hediyeler için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemli'de 'Hoş Geldin Bebek Projesi' sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdemli'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor - Son Dakika
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