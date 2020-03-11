Erdemli'de İdlib şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

Erdemli'de İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

MERSİN'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından İdlip'de hava saldırısı sırasında şehit olan 36 askerin anısına 36 fidan dikildi.

Erdemli Salip Parkı'nda düzenlenen etkinliğe İdlip'de şehit olan İbrahim Tüzel'in ailesi, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun yanı sıra Afrin şehidi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine belediye tarafından yaptırılan ve şehidin ismini taşıyan kreşte eğitim gören öğrenciler katıldı.

HER ŞEHİT İÇİN BİR FİDAN

Fidan dikim töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için bu ülkenin özgür yaşaması için kanlarını canlarını veren şehitlerimizi yad etmek adına onları inşallah kıyamete kadar adlarını burada korumak adına, bu güzel mekanda, Erdemli sahilinde İdlib'te verdiğimiz şehitlerimizin tamamı için birer fidan dikiyoruz" dedi.

İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİ DE KATILDI

İdlip'de şehit olan İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel'de etkinlikte duygu anlar yaşadığı görüldü. Baba Tüzel, "Milletimiz vatanımız sağ olsun. Benim 3 oğlum daha var. Üçünü de feda ederim, kendimi de" dedi. Şehit annesi Gülten Tüzel ise, "Benim evladım şehit oldu. Acımızı içimize gömüyoruz. Dik durmamız lazım, beraber olma zamanı. Allah'ım güç kuvvet versin devletimize. Bizim Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez. Bizim evlatlarımız olduğu için, cesur bizim evlatlarımız. 3 tane oğlum var, hepsi de gidebilir. Hiç gözümü kırpmam. Ağlamayacağım, kahrolsun düşmanlar" diye konuştu.