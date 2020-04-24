Erdemli'de ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtılacak - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi Aşevi, tarafından ilçede ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtılacak.

Erdemli İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şube Başkanı Hayri Erenay, gazetecilere yaptığı açıklamada hayırseverlerin desteğiyle aşevinde hazırlanan yemeklerin ilçede ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 150 vatandaşa ulaştıracaklarını söyledi.

Aşevinin 2015 yılından bu yana hizmet verdiğini belirten Erenay, " Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde mücadele etmektedir. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü insanlarımız dışarı çıkamamaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın veri tabanından yararlanarak ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtmaktayız." dedi.

Erenay, yemek dağıtımının gönüllü din görevlilerince gerçekleştirildiğini kaydetti.