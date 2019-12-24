Erdemli'de işletmelere yönelik gıda etiketi bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de işletmelere yönelik gıda etiketi bilgilendirmesi - Son Dakika

Erdemli'de işletmelere yönelik gıda etiketi bilgilendirmesi

5 saat önce

Mersin'in Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Türk Gıda Kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği uyum zorunluluğu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erdemli'de işletmelere yönelik gıda etiketi bilgilendirmesi, System.String[]

Mersin'in Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Türk Gıda Kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği uyum zorunluluğu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya gıda üretimi, toplu tüketim ve gıda satışı yapan işletmelerin yetkilileri katıldı.


Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ve yem kontrol biriminden ziraat mühendisi Funda Kiracı, yeni düzenleme ve yönetmeliklerle ilgili bilgiler verdi. Kiracı, "Yeni düzenleme ile yönetmeliğin kapsamı, toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları, mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yine aynı düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası aracılığıyla gıdanın adı, alerjen madde bilgisi ile alkol gibi bileşen kullanımına ilişkin bilgiler ile son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalaj gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir" dedi.


Etiketin yanıltıcı olmaması gerektiğini ifade eden Kiracı, "Gıdalar tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve satın alacak kişinin bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak biçimde etiketlenmeli ve tanıtılmalıdır. Bu etiketin ve tanımlamanın yanıltıcı olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken gıdanın etiketlenmesi, tanımı, sunumu ve reklamı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Gıdanın etiketlenmesi gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı olmamalıdır" şeklinde konuştu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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