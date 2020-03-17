Erdemli'de kamu kurumları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Erdemli'de kamu kurumları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Erdemli Belediyesi, 'koronavirüs' ile mücadele kapsamında önlem amaçlı dezenfeksiyon faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor.

Erdemli'de kamu kurumları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi, 'koronavirüs' ile mücadele kapsamında önlem amaçlı dezenfeksiyon faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor.


Bu kapsamda, okullar ve resmi kamu binalarından başlayan ekipler, okulların tatil edilmesiyle birlikte dezenfeksiyon faaliyetlerine hız vererek ilçede bakanlıklara bağlı olarak faaliyet yürüten tüm resmi kamu binalarının dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.


İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve müftülük binalarının da dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan ekipler, şu ana kadar Erdemli Adliyesi, Erdemli K2 Tipi Cezaevi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile birlikte bakanlıklara bağlı olarak faaliyet yürüten resmi kamu binalarında dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı. Ayrıca, ilçedeki çocuk oyun grupları ve spor sahalarının bulunduğu parklar ile çöp konteynerları da dezenfekte edildi.


Virüs ile mücadelede önlem amaçlı dezenfeksiyon işlemlerine hız kesmeden devam edileceğinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tamamlanan yerlerde de periyodik aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin tekrar edileceğini belirterek, "Resmi kamu binalarının dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayarak hijyenik ortamlarda hizmetin devamını sağlamış bulunuyoruz. Dezenfeksiyon işlemlerine büyük bir hızla devam ederek vatandaşlarımızın çoğunluk olarak bulunduğu her ortak alanı, her sosyal alanı ve hizmet sunulan her yeri hijyenik koşullara kavuşturacağız. Bu kapsamda parkları, çocuk oyun alanlarını, spor alanlarını, cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlarını da dezenfekte etmiş bulunmaktayız. Ekiplerimiz sahada faaliyetlerine devam ediyor ve aile sağlığı merkezleri de ekiplerimizce tek tek dezenfekte ediliyor. Düğün salonları ve rehabilitasyon merkezleri de dezenfekte edilecek" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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