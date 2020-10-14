Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

14.10.2020 16:37
Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Turan A. yönetimindeki 07 HPH 65 plakalı kamyonet, Silifke - Mersin istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce aşağıdaki sahile uçtu. Kazada araç sürücüsü Turan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Merve, İremsu ve Enes Dara A. yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Fiye Altıntaş'ın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların tedavisinin devam ettiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MERSİN

Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonet, Erdemli, Mersin, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erdemli'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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