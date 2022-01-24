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ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika

ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

24.01.2022 12:31

MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Belediye personelleri, Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nin kapısında uçamayan bir şahin buldu. Yaralı olduğu anlaşılan şahine ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürüldü. Kafese konulan şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, 'Sabah mesaiye geldiğimizde Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nin kapısında bu yaralı şahinimizle karşılaştık. Tabii hemen onu içeriye alarak kanadından yaralandığının farkına vardık ve ilk müdahaleyi yaptık. Şimdi Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli istasyonundaki arkadaşlarımıza hemen bilgilerini vererek az sonra kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah en kısa sürede tedavisi olduktan sonra doğaya tekrar bırakılacak' diye konuştu.

ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika
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