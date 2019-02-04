Son Dakika Haberleri: Erdemli'de "Kanser'de Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Etkinliği

Erdemli'de "Kanser'de Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Etkinliği

35 dakika önce

AK Parti Erdemli İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçede "Kanser'de erken teşhis hayat kurtarır" etkinliği düzenlendi.

Erdemli'de
AK Parti Erdemli İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçede "Kanser'de erken teşhis hayat kurtarır" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkiliğe, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, burada yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Kansere yönelik bilincin ve farkındalığın artması amacıyla 4 Şubat'ın Dünya Kanser Günü olarak belirlendiğini anımsatan Loğlaroğlu, "Geçtiğimiz yıl ilçede 12 bin 835 kişinin kanser taraması yaptırdı. Daha önce teşhis için cihazımız yoktu şimdi var ve taramayı ilçemizde yapıyoruz. kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun." dedi.

Kadın Kolları Başkanı Gülten Yıldırım da kanser de erken teşhisin önemli olduğunu belirtip, ücretsiz taramaya tüm vatandaşları davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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