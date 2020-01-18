Erdemli'de kar şenliği - Son Dakika

Erdemli'de kar şenliği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 2. Kar Şenliği kapsamında getirilen 40 kamyon kar sahil parkına döküldü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya kartopu oynayıp sucuk ekmek yiyerek hem eğlendiler hem de stres attılar.

Erdemli Sahil parkını beyaza bürünmüş halde gören minikler karda oynayıp, kardan adam yaparak eğlendiler. Karda oynayan çocuklar için 1 ton sucuk ve 5 bin ekmek getirtilip sucuk ekmek yapılarak dağıtıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize karne hediyesi olarak yüksek kesimlerdeki karları sahile taşıyıp kar görmeyen öğrencilerimize eğlence düzenledik. Çocuklarımız karnelerini aldılar ve dönemin yorgunluğunu da karda oynayıp, sucuk ekmek yiyerek kutlamalarını sağladık. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz"dedi.