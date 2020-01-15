Erdemli'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Tollu, yazılı açıklamasında ilçenin 1200 rakımın üzerindeki mahallelerde gerçekleştirilen karla mücadele kapsamında yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.



Yağışların beraberinde getirdiği ulaşım sorunlarını büyük oranda çözdüklerini aktaran Tollu, "Merkeze uzak mahallelerimizde kar kalınlığı, 20 santimetre ile başlayıp 1,5 metreye kadar ulaştı. Bu da ulaşımı aksatıyordu. Ekiplerimiz büyük fedakarlık göstererek ciddi bir çalışmayla kar yağışından itibaren yol temizleme faaliyetine başladı. Şu an ekiplerimiz 15 ayrı bölgede çalışmalar yürütüyor. Mahalle içindeki yollarda sıkıntı kalmadı." ifadelerini kullandı.