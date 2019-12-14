Erdemli'de katil çikolata denetimi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde kantinlere başlatılan zararlı ürün denetimi sürüyor.



Erdemli Belediyesi, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak çalışmada okul kantinleri denetlendi.



İlçe merkezindeki okul kantinleriyle başlayan denetimde, kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi.



Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı yönünde denetimler sıklaştırıldı.



Erdemli ilçesinde de Erdemli Belediyesi, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince okul kantinlerine yönelik sıkı bir denetim yapıldı. Zabıta zararlı ürünler bulunup bulunmadığını incelerken, alış veriş sırası bekleyen öğrenciler zararlı ürünler konusunda uyardı.



Yapılan denetimle ilgili yazılı açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, zararlı ürün sebebiyle ülke genelinde 2 çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Başkan Tollu, böylesi üzücü hadiselerin yaşanmaması için İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ve zabıta ekiplerinin ilçede ortak bir denetim gerçekleştirdiğini belirtti.



Başkan Tollu, "Çocuklarımızın sağlığı açısından zararlı olabilecek, üzücü sonuçlar doğurabilecek, tehlikeli olduğu düşünülen ürünlerin ilçemiz kantin veya diğer işletmelerde olup olmadıkları kontrol ediliyor. Sıkı bir denetim gerçekleştiriliyor. Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, üzücü sonuçlar gerçekleşmesinin önüne geçmektir. Bu konuda işletme sahiplerimizin de hassasiyet bekliyoruz" şeklinde konuştu.



İlçede denetimlerin sıklaştırılacağı da öğrenildi. - MERSİN