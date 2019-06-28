Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya
Son Dakika Güncel Haber

Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye törenle 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye törenle 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

Erdemli Kültür Merkezi'nde Erdemli Kaymakamlığı, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl

Müdürlüğü iş birliğinde madalya takdim töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türk askerinin adaya çıkartma yapması kadar bu çıkartmanın Mersin Erdemli'den yapılmasının da ilçe açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Kula, "Aradan 45 yıl geçmesine rağmen biz gazilerimizi hiç unutmadık. Bu madalya ve beratlar, gelecek kuşaklara aktarılacak en büyük kahramanlık armağanıdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
mersin, gazi, asker, kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:37:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]