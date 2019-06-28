Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye törenle 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
'in Erdemli
ilçesinde, Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye törenle 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.
Erdemli Kültür Merkezi'nde Erdemli Kaymakamlığı, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü iş birliğinde madalya takdim töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Türk askerinin adaya çıkartma yapması kadar bu çıkartmanın Mersin Erdemli'den yapılmasının da ilçe açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Kula, "Aradan 45 yıl geçmesine rağmen biz gazilerimizi hiç unutmadık. Bu madalya ve beratlar, gelecek kuşaklara aktarılacak en büyük kahramanlık armağanıdır" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. - MERSİN
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