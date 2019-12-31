Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika

Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Erdemli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.


Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Kaymakam Avni Kula, gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirterek, harekat sırasında şehit olanları şükran ve minnetle andığını söyledi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade ederek, "Büyük millet olmak büyük devlet olmak böyle bir şey. Büyüklüğün en büyük göstergesi geçmişte özellikle bu ülke için kan veren, can veren, bu ülke için şahadete erişen insanlarımıza ne kadar sahip çıkarsak, milletimizin büyüklüğünü de bu şekilde göstermiş oluruz" dedi.


"Gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet etsek, onlara ne yaparsak yapalım haklarını ödememiz mümkün değil" diyen Tollu, "Hani derler ya 'tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkası çizer' diye. Biz kan veren, can veren, bedel ödeyen, 21 yaşında kanı ve canı pahasına oradaki soydaşlarımızın özgürlüğü için mücadele eden gazilerimizin kıymetini burada yad etmeseydik, bu gençlerimiz niçin yaşadıklarını gerçekten bilmezlerdi.


Çünkü Kıbrıs'ın ne olduğunu gençlerimize aktarmamız çok önemlidir. Bu anlamda gençlerimizi bu salona dolduran başta Kaymakamımız olmak üzere, ilçe milli eğitim müdürümüze, hocalarımıza huzurlarınızda binlerce kere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs'ın bir Yunan, Rum adası olmaktan kurtulduğunu dile getirerek, "Şükürler olsun kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Çünkü bugün ülkemizde, ana vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette sizlere borçluyuz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi. - MERSİN

Mersin, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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