Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, Erdemli Kaymakamı Avni Kula beraberinde ilçe protokolüyle birlikte yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını sembolik olarak kırmızı renge boyadı.

'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla yurt genelinde başlatılan etkinlik ile kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amaçlanıyor.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Türkiye genelinde bugün 12-15 saatleri arasında 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' konulu çalışma yapıldı. Tüm sürücülerin yayalara saygı göstermesi, yol geçişlerde öncelik vermesi amacıyla bir farkındalık çalışması sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz. Yaya geçitlerinde özellikle yayalara yol vermelerini, yavaş ve dikkatli gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Erdemli Şoförler Odası Başkanı Orhan Güler ise, "Bugün ve her zaman olmak üzere kavşaklarda yaya geçitlerinde bütün sürücülerimizin yaya geçiş üstünlüğü kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.

Bilgilendirme çalışmasına Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'da katıldı. - MERSİN