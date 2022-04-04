ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR - Son Dakika
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ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR

04.04.2022 12:37

ERDEMLİ Belediyesi,Toroslar'ın zirvesinde, kırsal mahallerde eğitim gören bin 500 öğrenciye düzenli olarak kuaför hizmeti vermeye başladı.

ERDEMLİ Belediyesi, Toroslar'ın zirvesinde, kırsal mahallerde eğitim gören bin 500 öğrenciye düzenli olarak kuaför hizmeti vermeye başladı.

Erdemli Belediyesi ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 'Kırsaldaki Öğrencilere Ücretsiz Berber ve Kuaför Projesi' hayata geçirildi. Belediye bünyesinde çalışan berberler, Milli Eğitim bünyesinde faaliyet gösteren eğitmenler ve iki kurumun gönüllü kursiyerlerinden oluşan ekip, kırsalda okuyan bin 500 öğrenci için kolları sıvadı.

Limon Çiçeği ekipleri ile yola koyulan ekiplerin ilk adresi ise Kösbucağı İlkokulu oldu. Okul bahçesinde hummalı bir çalışmaya koyulan ekipler, bir taraftan erkek çocukları tıraş ederken diğer taraftan kadın kuaförler de kız çocuklarına saç kesim işlemlerini yaptı.

Kent merkezinde ne varsa kırsalda da onun olması gerektiğini ve bu kapsamda projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kırsalda yaşayan ve buralarda eğitim gören çocuklar için projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Tollu, "Şu anda ilköğrenimine devam eden çocuklarımızın saç tıraşını yapıyoruz. Hizmetlerimizin tamamını diğer kamu kurumlarıyla birlikte ifa etmeye çalışıyoruz. Özellikle şimdi burada hizmet verdiğimiz kuaförlük hizmetini, berber hizmetini insanlarımıza, gençlerimize hizmeti birlikte götürüyoruz. Bu hizmeti sadece çocuklara vermiyoruz. Mesela engelli, yaşlı vatandaşlarımızın ufak zaruret içerisinde berbere ulaşamayan vatandaşlarımızın evine kadar gidip hizmet veriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise 'Buradaki öğrencilerimizin bu çalışmadaki gözlerindeki ışık, mutluluk görülmeye değer. Ana nedenimiz bizim zaten öğrenci, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi. Sadece öğretim boyutu değil, öğretim boyutu dışında da çocuklarımızın huzurlu, mutlu olması' diye konuştu.

Yapılan çalışmayı önemli bulduğunu vurgulayan Kösbucağı Mahalle Muhtarı Saadettin Demir de 'Öğrencilerimize bir anı olur, bir hizmet olur, bu öğrencilerimiz bu işi ömrü boyunca unutmayacağını düşünüyorum. Bizim de çocukluğumuzda böyle bir şey yapılsaydı, biz de bu yaşta bile unutmazdık bu işi. Başkanıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR
ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR
ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR

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Mersin'de kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti veriliyor Mersin'de kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti veriliyor Kırsaldaki öğrencilere ücretsiz berber ve kuaför Kırsaldaki öğrencilere ücretsiz berber ve kuaför

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR - Son Dakika


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