Erdemli'de kış aylarında bozulan bahçe yolları onarılıyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Güneyli Mahallesinin kış aylarında bozulan ve bahçelere ulaşımı engelleyen yollarında başlattığı çalışmalar ile üretime destek olmaya devam ediyor.



Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güneyli Mahallesinin tarla ve bahçe yollarının bakımı gerçekleştirildi. Kışın yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bozulan ve kapanan yollarda çalışma başlatan belediye ekipleri, özellikle üreticinin ürünlerini daha rahat hasat edebilmesi ve ülke ekonomisine katkı sunabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı değerlendirmede, modern bir kent inşa etmek adına her alanda hizmet ürettiklerini, bu çalışmalarda ise önceliklerinin refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak olduğunu vurguladı. Bunun da ancak üretimle olabileceğini belirten Başkan Tollu, özellikle bahçe sahibi olan vatandaşların aşlarını kazanırken zorluk çekmemeleri için sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada çalışma yürütmeye devam edeceklerini söyledi. - MERSİN