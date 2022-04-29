ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ - Son Dakika
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ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

29.04.2022 17:35

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çocukların okuma alışkanlığını kazanmaları ve okumayı arttırma amacıyla hazırlanan 'Ağaçlar kitap açtı' projesi kapmasında etkinlik düzenlenerek öğrenciler ve öğretmenler birlikte kitap okudu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çocukların okuma alışkanlığını kazanmaları ve okumayı arttırma amacıyla hazırlanan 'Ağaçlar kitap açtı' projesi kapmasında etkinlik düzenlenerek öğrenciler ve öğretmenler birlikte kitap okudu.

Erdemli ilçesindeki Sultan Akın İlkokulu parkında düzenlenen 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Kütüphane Müdürü Ali Şekerci, Sultan Akın İlkokulu Müdürü Fatih Öngeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler parkta bulunan bütün ağaçlara kitap asarak ve ağacın gölgesine kurdukları okuma stantlarında kitap okudular. Bazı öğrenciler ise parktaki çimenlerin üzerine oturarak toplu halde kitap okumanın zevkini yaşadı.

Anlımlı bir etkinliğe imza atılmasının mutluluğunun yaşandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Açıkyörük, Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi çerçevesinde okulumuzun hazırladığı 'Ağaçlar kitap açtı' etkinliği ile öğrencilerimizde okuma alışkanlığını arttırmak, onlara okumayı sevdirmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Parkta bulunan bütün ağaçlar kitaplarla süslendi. Öğretmen ve öğrencilerimiz çok güzel bir etkinliğe imza atmışlar. Ağaçlardaki kitapları da okuyarak okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Etkinlikte yaklaşık 200 öğrenci ile 600 kitap etkinliğe katıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim dedi. Okul Müdürü Fatih Öngeli ise, hedeflerinin geleceğin gençleri arasında okuma alışkanlığını daha da yaygınlaştırmak olduğunu ifade ederek, Okulumuzda kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla hazırladığımız 'Ağaçlar kitap açtı' projesi kapsamında güzel bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması, okumayı arttırma ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen bu etkinliğe destek veren ve katılan herkese teşekkür ederim dedi. (DHA)

ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

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Kaynak: DHA

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