Erdemli'de korona virüs önemleri üst seviyede - Son Dakika
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Erdemli'de korona virüs önemleri üst seviyede

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını riskini azaltmak için sürecin en başından bu yana 'evde kal' çağrısına yönelik sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılarak, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların evde kalmalarını kolaylaştırdı.

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Erdemli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını riskini azaltmak için sürecin en başından bu yana 'evde kal' çağrısına yönelik sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılarak, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların evde kalmalarını kolaylaştırdı.


Bu kapsamda, ilçenin dört bir tarafı 200 kişilik ekip tarafından özenle dezenfekte edilirken, zabıta ekipleri pazar yerleri ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Pazar yerlerinde tüm tedbirler alındı dezenfekte standı kuruldu. Giriş çıkışlar kontrol altına alındı, ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirilip vatandaşların güvenle alışveriş yapması sağlandı. İlçeyi karış karış gezen ekipler, vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 14 kurala uymaları noktasında hassas olmaları, açıklanan tedbir ve kararlara uymaları konusunda çağrılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Erdemli Belediyesi de evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatlarıyla 2015 yılında kurulan ve bir insanlık projesi olan Limon Çiçeği ekipleri, dışarıya çıkamayan vatandaşlara yönelik yardım elini uzatarak, 'siz arayın, biz getirelim' uygulamasıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiledi.


Hizmetler online platforma taşındı


Erdemli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ertelenen kültür ve sanat etkinliklerini, bitme noktasına gelen sosyal hayatı canlı ve diri tutmak için online hizmet uygulamasını hayata geçirdi. Bu kapsamda, vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu danışmanlık hizmetleri, eğitim, kurs, kültür-sanat, müzik, spor ve vatandaşların yüz yüze aldığı psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetlerini online platformlara taşıdı. Belediye, korona virüs salgını nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla mükelleflerin ve vatandaşların belediye ödemelerini elektronik ortamda 'e-belediye.erdemli.bel.tr' adresinden yapmasını sağladı.


İlçenin dört bir tarafı dezenfekte edildi


Belediye, ülkede yeni tip korona virüsün ortaya çıktığının duyurulmasının ardından, ilçe sakinlerinin hastalıktan korunmasına yönelik hijyen çalışmalarını en üst seviyede tutarak etkili bir mücadele örneği sergiledi. Başkan Tollu'nun talimatlarıyla alınan önlemler kapsamında, belediye bünyesinde kurulan 200 kişilik dezenfekte ekipleri çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, alınan tedbirler ve çalışmalar neticesinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere halkın yoğun kullanımında ve etkileşim içerisinde olduğu alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini kapsamlı şekilde periyodik olarak aksatmadan sürdürdü. Erdemli Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise salgına karşı halk sağlığını korumak ve ortak olarak kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına tehlike geçene kadar devam edileceği bildirildi.


"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"


Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiklerini kaydetti. Korona virüs ile mücadelede teyakkuz halinde olduklarını ve tüm tedbirleri üst seviyede tuttuklarını belirten Tollu, korona virüs salgınında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. "Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın salgından en az şekilde etkilenmesi için büyük bir mücadele vermekteyiz" diyen Tollu, korona virüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak için her bir vatandaşın kurallara uyması gerektiğine dikkati çekti. Tollu; "Halkımızın huzuru ve sağlığı için çalışmalarımızı mesai gözetmeden kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızın korona virüs salgınından etkilenmemesi için imkanlarını seferber etti. Herkesin devletimiz tarafından belirlenen kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyulursa Türkiye bu virüs belasını, bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde hep birlikte atlatacak ve hayat hızlı bir şekilde normale dönecektir" dedi. - MERSİN

Mükerrem Tollu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:55 Kaynak: İHA

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