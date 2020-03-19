Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip kuruldu - Son Dakika

Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip kuruldu

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli'de korona virüse karşı 200 kişilik ekip kuruldu, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla ilçede başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. 200 kişilik özel ekip, her gün ilçede virüse karşı çalışma yapıyor.


Virüse karşı tedbir anlamında çalışmalarını sürdüren ekipler, okullar, huzurevleri, siyasi partiler, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları binalarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. 200 kişilik bir ekiple virüse karşı teyakkuzda olduklarını kaydeden Tollu, "Ülkemiz bu virüsle topyekun mücadele ediyor ve alınan tedbirleri yerine getiriyor. Büyük devlet ve ülke olmanın da en güzel örneğini yaşıyoruz. Ülkemizin bu büyüklüğü hassaten bizi gururlandırıyor. Yurt dışında ve yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından çok güçlü tedbirler alınıyor. Vatandaşımızın can, mal güvenliği ve sağlığı önceliğimizdir. Bu düşünceden hareketle diğer işlerimizi rolantiye aldık. Vatandaşlarımızın bu virüsü kapmaması için mücadele ediyoruz. Sadece devlet ve belediye değil hepimizin topyekun bu mücadelede bulunması gerekiyor. Salgın hastalıklardan korunmak için vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Önerilen korunma yöntemlerine uymamız gerekiyor. Lütfen genel hijyen kurallarına uyalım ve uzmanların önerilerini dikkate alalım. Ellerimizi sürekli yıkayalım ve gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için herkese şimdiden teşekkür ederim" dedi.


Bu virüse karşı belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Tollu, mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini söyledi. 200 kişilik özel ekiple KOVİD-19'a karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Tollu, "Erdemli Belediyesi en başından beri bu koronavirüse karşı tedbirlerini süratle almış ve hayata geçirerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Aralarında doktor, biyolog, kimyager ve çevre mühendislerinin de olduğu 200 kişilik özel ekibimiz görevinin başındadır, bizlere güvenin. KOVİD-19'a karşı mücadelemiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Sizlerden bize gelen onlarca, yüzlerce, binlerce çağrıya cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bir vatandaşımızın dahi bu virüsü kapmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Amacımız; Erdemlimizde topyekün önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.


Erdemli'de gerçekleşen denetimler konusunda da konuşan Tollu, "Erdemli devletine bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven insanların yaşadığı bir kenttir. Bizim devletimiz ne tedbir alırsa vatandaşımız ona harfiyen uyar. Ne güvenlik güçlerimize ne de devletin yetkili organlarına kesinlikle sıkıntı çıkarmazlar. Bu manada kamuoyuna yansımış tek vaka bulamazsınız. Hep birlikte bu virüs belasından kurtulacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: İHA

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