Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle anlatıldı - Son Dakika

MERSİN'de, 1 Temmuz'da koronavirüs tedbirleriyle yeniden başlayacak düğünler için Erdemli Belediyesi tarafından temsili düğün yapıldı. Tiyatro oyuncularının yer aldığı etkinlikle, vatandaşlar uyulması gereken kurallara ilişkin bilinçlendirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünler, 1 Temmuz'da yeniden başlayacak. Erdemli Belediyesi ekipleri, kontrollü şekilde düzenlenecek düğünlerde dikkat edilmesi gereken konuları temsili düğün düzenleyerek vatandaşlara anlattı. Düğünde tiyatro oyuncuları görev alırken, salonun dezenfekte edilip, havalandırılmasının ardından etkinlik başladı. Salona giren misafirlerin ilk olarak ateşleri ölçüldü. Ellerini dezenfekte eden misafirler gönül selamıyla selamlandı, tokalaşmadan kaçınıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulan düğünde, gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girerek dans etti.