Erdemli ilçesinde kreş öğrencileri fidan dikimi gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesi tarafından çocukları doğa sevgisiyle yetiştirmek amacıyla "Doğa Müfettişi" projesi hayata geçirildi.
Belediyenin serasına getirilen çocuklar, çeşitli tohum ve fidanları uzmanlar eşliğinde toprakla buluşturdu.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu açıklamasında, "Çocuklara doğa, vatan, orman sevgisini aşılamak amacıyla Doğa Müfettişi projemizi hayata geçirdik. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor." ifadesini kullandı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de küçük çocuklardan fidan dikimi etkinliği - Son Dakika