Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi

09.06.2022 15:25
Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Erdemli Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, işaret dili öğretmeni Ayşe Günay ve Kur'an öğreticisi Filiz Kınık tarafından verilen Kur'an kursuna katılan kursiyerler, eğitimlerini tamamladı.

Kurstaki 8 işitme engelli, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Kursiyerler için Erdemli Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Program konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmelerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Erdemli Müftüsü Hasan Küçük de işitme engelli kursiyerlerin azimleriyle örnek olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika

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