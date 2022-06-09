Erdemli Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, işaret dili öğretmeni Ayşe Günay ve Kur'an öğreticisi Filiz Kınık tarafından verilen Kur'an kursuna katılan kursiyerler, eğitimlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika

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