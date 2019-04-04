Son Dakika Haberleri: Erdemli'de "Limon Çiçeği" Projesiyle Şefkat Eli Uzanıyor

Erdemli'de "Limon Çiçeği" Projesiyle Şefkat Eli Uzanıyor

2 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Limon Çiçeği' projesiyle, muhtaç olan vatandaşlara erzak, kıyafet, kırtasiye, kişisel temizlik, hasta yatağı, tekerlikli sandalye gibi birçok konuda destek sağlanıyor.

Erdemli'de
Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Limon Çiçeği' projesiyle, muhtaç olan vatandaşlara erzak, kıyafet, kırtasiye, kişisel temizlik, hasta yatağı, tekerlikli sandalye gibi birçok konuda destek sağlanıyor.

Bugüne kadar 512 hasta yatağı, 19'u akülü olmak üzere 171 tekerlekli sandalye yardımında bulunan ekipler, engelsiz taksi uygulamasıyla da 15 bin 171 vatandaşa yardım elini uzattı. Ayrıca yeni doğan bebeklerin ailelerine 5 bin 148 bakım paketi, 30 bin parça kıyafet, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara kişisel temizlik yardımı gibi konularda destek sunan ekipler, proje kapsamında öğrencilere de yardım ediyor. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Mazlumları gözetmek ve ihtiyaç duyduğunda insanlarımızın yanında olabilmek bu kenti bütünleştirmek adına atılabilecek en önemli adımlardandır. Bizler sadece alt yapıdan, imardan sorumlu değiliz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü bu ilçede doğan, bu ilçede doyan, bu ilçede yaşayan her vatandaşımız bize emanettir. İşte bu yüzden gece demeden gündüz demeden çalışacak, girilmemiş aşsız tek bir ev bırakmayacağız" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:15 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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