Erdemli'de limon hasadı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Erdemli ilçesinde 'mayer' cinsi limonun ilk hasadı yapıldı. Kilosu dalında 2,5 TL'den alıcı bulan limon, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Arpaçbahşiş Mahallesi'nde başlayan hasada, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı ilçede 70 bin dönüm arazide limon yetiştirildiğine dikkat çeken Şahin, "Yıllık ortalama 400-450 bin ton limon üretiliyor. 'Mayer' cinsi limon hasadı yaklaşık 2 ay devam edecek. Daha sonra yataklık limonların hasadına başlanacak. Sezonun ilk limon hasadına katılara üreticilerimize bol bereketli sezon dilemek için buradayız. Çiftçilerimize tatlı ikramında bulunarak tatlı bir sezonun geçmesini temenni ediyoruz" dedi.