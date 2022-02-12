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ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA - Son Dakika

ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA

12.02.2022 11:32
ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı ilçede işçiler için çorba yapıyor, limon bahçelerinde ikram ediyor.

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı ilçede işçiler için çorba yapıyor, limon bahçelerinde ikram ediyor.

Belediye mutfağında pişirilen çorbalar, mobil ikram aracı ile aynı anda beş farklı noktada işçilere ikram ediliyor. Günün ilk ışıkları ile yardımlaşmanın en güzel örneği sergilenirken, ikram edilen sıcak çorbayla gönüllere dokunuluyor, yürekler ısınıyor. Üreten, üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise 'Ülke ekonomisinde çok ciddi yeri olan limonun yüzde 65'i Erdemlimizde üretiliyor. Hasat mevsiminde Erdemli'de insanlarımız, işçi kardeşlerimiz hem aile bütçesine katkıda bulunmak adına, hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunmak adına sabah ayazında başlayıp gün bitene kadar limon hasadıyla uğraşıyorlar. Bu hasatla uğraşan çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına, sabahın köründe evlerinden kalkarak ciddi bir şekilde gayret gösteren çalışan işçilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına işçi kardeşlerimize, çalışan kardeşlerimize çorba ikramında bulunuyoruz' ifadelerini kullanıyor.

ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA
ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA
ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA

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Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE LİMON HASADI; İŞÇİLERE BELEDİYEDEN ÇORBA - Son Dakika


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