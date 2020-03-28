Erdemli'de limon hırsızları yakalandı - Son Dakika

Erdemli'de limon hırsızları yakalandı
6 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde bahçelerden limon çalan 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde bahçelerden limon çalan 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelendiği bir otomobili takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettikleri otomobildeki Ö.O. ile ismi açıklanmayan yaşı küçük 3 kişinin bahçelere girerek limon çaldıklarını belirledi.Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Araçtaki limonlara ise el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
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