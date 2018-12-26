Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Meme ve Bağırsak Kanseri Tarama Merkezi Açıldı

Erdemli'de Meme ve Bağırsak Kanseri Tarama Merkezi Açıldı

2 saat önce

Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, ilçede meme kanseri ve bağırsak kanseri tarama merkezinin hizmete girdiğini söyledi.

Erdemli'de Meme ve Bağırsak Kanseri Tarama Merkezi Açıldı, System.String[]
Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, ilçede meme kanseri ve bağırsak kanseri tarama merkezinin hizmete girdiğini söyledi.


Loğlaroğlu, merkezde yaptığı açıklamada, artık Erdemli'de yaşayanların bu iki hizmeti almak için başka ilçelere veya il merkezine gitmesine gerek kalmadığını ifade etti.

Bu hizmetin vatandaşlara sosyal güvencesi olsun, ya da olmasın ücretsiz verileceğini aktaran Loğlaroğlu, "Mamografi cihazı tamamen dijital olup, sonuçları dijital sistem vasıtasıyla Hacettepe Üniversitesi radyoloji uzmanları tarafından okunmaktadır. Sonuçlar aile hekimleri vasıtasıyla vatandaşlarımıza en geç 15 gün içerisinde ulaştırılmaktadır." dedi.

Loğlaroğlu, Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşların hizmetlerden faydalanabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:43 Kaynak: AA

Selim, Erdemli, Güncel
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