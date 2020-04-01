Erdemli'de nikahlara Kovid-19 tedbiri - Son Dakika

Erdemli'de nikahlara Kovid-19 tedbiri
7 saat önce
Erdemli Belediyesi evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bahçesinde kıymaya başladı.
Erdemli Belediyesi evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bahçesinde kıymaya başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle daha önce nikah tarihi alan çiftlerin nikahları, açık alanda kıyılıyor.
Törenlerde, sosyal mesafenin korunmasına önem veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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