Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
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Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri 'Bir avuç mama bin sevgi' projesi kapsamında hayvanlarına mama verip besledi.

Erdemli'de öğrenciler sokak hayvanlarını besledi, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri 'Bir avuç mama bin sevgi' projesi kapsamında hayvanlarına mama verip besledi.

Kızkalesi İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Emine Topkara'nın hazırladığı 'Bir avuç mama bin sevgi' projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Daire Başkanlığı'da hayvanlara sağlık kontrolü ve mama desteği verdi. Öğretmen, öğrenci ve büyükşehir belediyesi yetkilileri okuldan Kızkalesi sahiline kadar 'Hayvanları koruyalım, hayvanları sevelim' sloganları atarak yürüdü. Erdemli'ye bağlı UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde yer alan Kızkalesi Mahallesi'ndeki sahile gelen ilk ve ortaokul öğrencileri hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla sahildeki kedi ve köpekleri besledi. Öğrenciler burada hayvanları severken, onlarla ilgili şiirler de okudu.

Hayvanların proje kapsamında sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ, çocukların hayvan sevgisi geliştiği zaman hem insan hem de doğa sevgisinin artacağına inandıklarını böyledi. Uzunbağ, "Her şeyden önce merhametli ve iyiliksever çocuklar yetiştirmemiz lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımız tüm canlılara karşı merhametli ve iyiliksever yetişmeli" dedi.

Proje sorumlusu Kızkalesi İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emine Topkara ise "Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisi ve bilincini vermeye çalışıyoruz. Hayvanları seven insanları da doğayı da sever. Merhametli ve yardımsever olur. İlerleyen günlerde bu tür etkinlikleri tekrar yapacağız. Projemize mama desteği sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sokak köpeklerine mama vererek seven 3-A sınıfı öğrencisi Sultan Karatoprak, "Hayvanları çok seviyoruz. Onlara arkadaşlarımızla birlikte iyilik yapıp yemek vererek karınlarını doyurduk. Bu nedenle çok mutluyuz" dedi.


Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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