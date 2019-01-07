Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Öğrencilere Güveli İnternet Anlatıldı

Erdemli'de Öğrencilere Güveli İnternet Anlatıldı

45 dakika önce

Erdemli ilçesinde öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar semineri verildi.

Erdemli'de Öğrencilere Güveli İnternet Anlatıldı, System.String[]
Erdemli ilçesinde öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar semineri verildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından lise öğrencilerine yönelik, güvenli internet ve siber suçlar anlatıldı.


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşat Buğra Bilgin ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Ali Toroman, öğrencilere güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya ve internet bağımlılığı konusunda bilgiler verdi.

İnternet üzerinde en çok uygulanan e-hırsızlık yöntemlerini öğrencilere anlatan polisler, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz ağlar, virüs ve programların dolandırıcılıkta kullanıldığını anlattı.

Öte yandan öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:53 Kaynak: AA

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