Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

Temsilci Samet Yörük ve oda yönetimi, öğrencilere 1000 maske ve okul girişine konulmak üzere 2 dezenfektan verdi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çeken Samet Yörük, geleceğin teminatı olan çocukların hastalıktan korunması için onlara yardımda bulunduklarını dile getirdi.