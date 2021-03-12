Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı
12.03.2021 13:21
Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu.
Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu.
Temsilci Samet Yörük ve oda yönetimi, öğrencilere 1000 maske ve okul girişine konulmak üzere 2 dezenfektan verdi.
Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çeken Samet Yörük, geleceğin teminatı olan çocukların hastalıktan korunması için onlara yardımda bulunduklarını dile getirdi.
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