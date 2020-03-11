Erdemli'de 'Öğrenme ve oyun teknikleri' semineri - Son Dakika

Erdemli İlçe Müftülüğünce, '4-6 yaş çocuklarda öğrenme ve oyun teknikleri' semineri düzenlendi.



İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve haftada 2 saat olmak üzere 10 hafta devam eden seminerlere, 4-6 yaş kurslarında ve Kur'an Kurslarında görev yapan 47 öğretici katıldı.



Seminer sonunda katılım belge törenine katılan Erdemli İlçe Müftüsü Hayri Erenay, "14 asırlık İslam medeniyeti bizlere, din eğitiminin küçük yaşlardan itibaren gerekliliği hususunda pek çok örnekler sunmaktadır. Kur'an-ı Kerim, çocukların henüz zihni gelişim aşamasında, davranışlarının olgunlaşması ve hayat felsefesinin oluşabilmesi için eğitime tabi tutulması gerektiğini ifade etmektedir" dedi.



Dünyanın yaşadığı değişimin, değerler eğitimiyle ilgili çalışmaları zorunluluk haline getirdiğini kaydeden Erenay, "Dini ve ahlaki eğitimin 4-6 yaş grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik gelişimindeki etkisi, çocuğun bu dönemde, ahlak ve inanç eğitimini ihtiyaç haline getirmektedir. Dolayısıyla çocukların ihtiyacı olan dini eğitimin, hedef kitlenin temel özellikleri göz önünde bulundurularak pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi gerekmektedir. Biz de bu doğrultuda 4-6 yaş kurslarımızda çocuklarımıza daha kaliteli ve verimli bilgiler verebilme adına, Kur'an Kurslarımızda görev yapan öğreticilerimize yönelik seminerler vererek, öğreticilerimizin sertifikalarını almasını istedik" ifadelerini kullandı.



Seminerde, 'Çocuğun oyununu etkileyen faktörler, oyun tercihini etkileyen faktörler, yaşlara göre oyuncak tercihleri, gelişim alanlarına göre oyuncakların sınıflandırılması, oyuncak seçimi ve çeşitleri, çocuk merkezli oyun terapisi, oyun terapisinde çocuklar ne öğrenirler?' gibi konular anlatıldı.



Seminerlere katılan Kur'an Kursu öğreticilerine sertifikaları İlçe Müftüsü Hayri Erenay tarafından verildi. - MERSİN