Erdemli'de öğretmenlere seminer
27 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde lise öğretmenleri ve idarecilerine "Günlük hayatta etkili iletişimin önemi" konulu seminer verildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:27 Kaynak: AA
'in Erdemli
ilçesinde lise öğretmenleri ve idarecilerine "Günlük hayatta etkili iletişimin önemi" konulu seminer verildi. Mersin Üniversitesi
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda düzenlenen seminere, Erdemli Anadolu Lisesinin idarecileri ve öğretmenleri katıldı.
Ercan Çiçek tarafından verilen eğitimde, sosyal hayatta ve iş hayatında iletişimin önemi anlatıldı.
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