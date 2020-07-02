Erdemli'de okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kösbucağı ilk ve ortaokul öğrencilerin dikimini yaptığı ve öğretmenlerin bakımını üstlendiği organik sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı.

Okul bünyesinde kurulan tarımsal atölyelerinde yetiştirilen sebze-meyve ve kanatlı hayvanlardan elde edilen gelirlerin okulda maddi durumu zayıf olan öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, hasat öncesi yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okul bünyesinde kurulan tarımsal atölyelerinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadını yaptıklarını belirtti.

Açıkyörük, okul yönetimleri, iş insanlarının destekleriyle ilçe genelinde 27 okulda tarımsal atölyelerin kurulduğunu kaydetti.

Tarımsal atölyelerde yetiştirilen ürünlerin tamamen organik olarak üretildiğini ifade eden Açıkyörük, "Pandemi sürecinde öğrencilerin dikimini yaptığı, süreç içinde öğretmenlerin bakımını üstlendiği serada yetiştirilen patlıcan, biber, domates gibi ürünlerin hasadını yaptık. Tarım atölyesini kurmanın amacı öğrencilerin düşünerek uygulamaları, yeteneklerini keşfetmeleri, işitsel ve duyusal yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaktır." dedi.

Kösbucağı İlkokulu Müdürü Durmuş Yılmaz da, kurdukları 80 metrekarelik seraya öğrencilerle birlikte yeni tip koronavirüs salgının başladığı mart ayının ilk haftalarında sebze ve meyve diktiklerini söyledi.

Okulların salgın nedeniyle tatil edilmesinin ardından seranın bakımını öğretmenler tarafından yapıldığını belirtti.

Durmuş, yetiştirilen sebze ve meyvelerde herhangi bir zirai ilaç kullanmadan yetiştirdiklerini kaydetti.