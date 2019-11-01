Son Dakika Haberleri: Erdemli'de, okuldan çıkan lise öğrencilerine minibüs ücreti 1 TL oldu
Son Dakika Güncel Erdemli'de, okuldan çıkan lise öğrencilerine minibüs ücreti 1 TL oldu

Erdemli'de, okuldan çıkan lise öğrencilerine minibüs ücreti 1 TL oldu

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, okuldan çıkan lise öğrencileri için minibüs ücreti 1 TL indirildi.

Erdemli'de, okuldan çıkan lise öğrencilerine minibüs ücreti 1 TL oldu, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, okuldan çıkan lise öğrencileri için minibüs ücreti 1 TL indirildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Arpaçbahşiş Minibüsleri Kooperatifi'nin, okuldan çıkan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini ilçe merkezine artık 2 TL yerine 1 TL'ye taşıyacağını söyledi.

Çalışmadaki amacın, öğrencilerin evlerine daha güvenli şekilde gitmelerinin sağlanması olduğunu vurgulayan Kula, öğrencilere maddi destek olmanın da amaçlandığını aktardı.

Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler da uygulamanın diğer toplu taşıma kooperatiflerinde de geçerli olması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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