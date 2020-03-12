Erdemli'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Erdemli'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Erdemli ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Erdemli'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Erdemli ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Koruyucu kıyafetler giyen Erdemli Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm okullarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, okulların ilaçlanmasına yönelik belediye çalışanlarına teşekkür etti.

İlçede 127 okulun dezenfekte edileceğini ifade eden Açıkyörük, "Okullardaki dezenfekte çalışmasının eğitime engel hiçbir etkisi yok. Belediye dezenfekte çalışmasını öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra yapıyor. İkili eğitim yapan okullarda ise bu çalışma eğitimin aksamaması için gece yapılacak. İlaçlamadan kaynaklı eğitim kesinlikle aksamayacak." dedi.

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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