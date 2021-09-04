Erdemli'de Olba Kültür Yolları Projesi kapsamında etkinlik yapıldı - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Kaymakamı Avni Kula da projenin başarıyla gerçekleştiğinin altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ETSO Başkanı Orhan Sarı , yazılı açıklamasında, iki yıldır uygulanan projeyi tamamladıklarını belirtti.

Güzeloluk ve Akpınar mahallelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında açılan stantlarda yöresel tatlar tanıtıldı.

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde gerçekleştirilen Olba Kültür Yolları Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu