Erdemli'de Olba Kültür Yolları Projesi kapsamında etkinlik yapıldı - Son Dakika

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde gerçekleştirilen Olba Kültür Yolları Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Güzeloluk ve Akpınar mahallelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında açılan stantlarda yöresel tatlar tanıtıldı.
ETSO Başkanı Orhan Sarı, yazılı açıklamasında, iki yıldır uygulanan projeyi tamamladıklarını belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Kaymakamı Avni Kula da projenin başarıyla gerçekleştiğinin altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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