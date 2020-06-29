Erdemli'de orman yangını söndürme gönüllülerine sertifikaları verildi - Son Dakika

Erdemli ilçesinde eğitimlerini tamamlayan orman yangınlarında görev alacak gönüllülere sertifikaları verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, orman yangınlarına ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak ve lojistik destek sağlamak amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "gönüllü orman yangıncıları" eğitimine katılanlara teşekkür etti.

Mersin'in orman yangınlarına en hassas bölgelerin başında yer aldığını ifade eden Akduman, "Ormanlarımız ülkemizin akciğeridir. Gönüllü yapılan her çabanın başarıya ulaşacağından hareketle, orman yangınlarının yüksek risk içeren bir mücadele olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle orman yangınlarında görev alacak gönüllülerin sunacağı hizmeti önemsemekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 38 gönüllüye sertifikaları verildi.