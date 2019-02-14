Erdemli'de Oto Galericiler Belgelerini Aldı

Erdemli
Oto Galericileri Derneği'nce 54 oto galeriye "Mesleki yeterlilik ve yetki belgesi" verildi.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, oto galericileri bina altlarından kurtarmanın tek yolunun 1/5000'lik imar planın devreye girmesi olduğunu söyledi. Mezitli
ve Erdemlili oto galericileri bir araya getirmek için çeşmeli bölgesinde yer arayışının sürdüğünü belirten Tollu, "Binlik planı yapma yetkisi bizde biz de şehir merkezine yakın bir yerde yer tahsisine bakıyoruz. Amacımız oto galericileri bir noktada toplamaktır" dedi.
Erdemli Oto Galericileri Derneği Başkanı Hacı Cırık da birçok ilçede oto galericileri sitesinin bulunmasına rağmen Erdemli'de oto galericileri sitesinin bulunmadığını hatırlattı.
Dernek üyelerinin faaliyetini bina altlarında yapmak zorunda kaldığını hatırlatan Cırık, "Yer gösterilmesi durumunda Oto Galericiler Sitesi'ni biz yaparız. Öte yandan, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar artık araç alım satımı yapamayacak. Böylece haksız kazanç ta ortadan kalkacak. Hiç kimse sonradan pişman olacağı yetki belgesi olmayan kişilerden oto alım satımı yapmasın." diye konuştu.
Konuşmaların ardından galericilere belgeleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve protokol üyelerince tarafından verildi.