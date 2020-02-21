Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı düzenlendi.

Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı düzenlendi.


İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda Erdemli Kaymakamı Avni Kula başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şirketlerinin temsilcileri de katıldı.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi"nin uygulamaya konulduğunu, trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili güvenli sistem yaklaşımının benimsendiğini belirtti.


Uygulamanın hedeflerine dair bilgi veren Kula, "Kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, bu kazalardan kaynaklı sosyo ekonomik kayıpların ve bireyi, toplumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olması ilgili tüm paydaşların uyumluluk ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Bu manada tüm paydaşların konuyla ilgili görüşlerini almak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


Toplantıda yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere bir çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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