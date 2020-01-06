Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.


Meteorolojinin 'kırmızı kod' ile verdiği yağış uyarısı, ilçede bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Akdeniz sahillerinde fırtına şeklinde başlayan yağış sebebiyle tüm birimler teyakkuza geçirildi.


Kumkuyu Yat Limanı istikametinden Mersin istikametindeki Erdemli Balıkçı Barınağına doğru ilerleyen bir tekne Kocahasanlı Mahallesi açıklarında fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. Teknenin dalgaların arasında güçlükle ilerlemesi dikkat çekti.


Öte yandan, Limonlu Mahallesi'ndeki siteler bölgesinde belediye ekipleri olası su baskını yaşanabilecek noktalarda su tahliye kanallarında temizlik yaptı. Ekipler kapanan tahliye kanallarının önünü açtı.


Limonlu ve Kumkuyu sahil şeridinde MESKİ'ye ait kepçeler muhtemel su baskını riski bulunan noktalarda su tahliye kanallarının önünü açıyor. Daha önce su baskını yaşanan siteler bölgesinde ise ekipler hazır bekletiliyor.


İlçede yer yer orta kuvvetle yağış sürüyor. - MERSİN

Erdemli, Kumkuyu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da futbola fırtına arası
Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
20:36 Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
20:36 Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4) - Son Dakika
20:35 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (4) - Son Dakika
20:35 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5) - Son Dakika
20:35 Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]