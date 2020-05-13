Erdemli'de sahil bandı ve parklar yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, yaz mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte parklarda, sahil bandında ve yürüyüş yollarında çalışmalarına hız verdi.



Korona virüs salgınında ülke olarak normalleşme sürecinin başlatılması ile birlikte zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar da düşünülüyor. Normalleşme sürecinde sahil, parklar ve yürüyüş yollarının da kullanıma açılmasıyla birlikte vatandaşların hoş vakit geçirebilmeleri için yürüyüş yollarında parke döşemelerin bakımı yapılıyor, sahil ve parklarda ağaçlar budanıyor, fidanlar dikiliyor.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs sonrası normalleşme sürecine vurgu yaparak, "Erdemlimiz, güzel çehresiyle adından bahsettiriyor. Sahil bandımız ve parklarımızda bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ile ilçemize yakışır bir tablo oluşturmak için gayret sarfettik. Vatandaşlarımız sahil bandımızı özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanıyor. İnsanlarımız nefes almak için sahil bandında, parklarda vakit geçiriyor, çocuklarımız oyunlar oynuyor. Maalesef pandemi sürecinde havaların ısınması ile birlikte kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımız sahil bandı ve parklarımızdan yeterince istifade edemeseler de normalleşme sürecinin başlaması ve ülke olarak inşallah yarınlarda bu virüs belasını atlatacağımıza, normale döneceğimize olan inancımızla parklarımızı, sahil bandımızı ve yürüyüş yollarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz" dedi. - MERSİN