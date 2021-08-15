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Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi - Son Dakika

Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi

15.08.2021 12:01
Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde Çeşmeli'den başlayıp Üzümlü Mahallesine kadar uzanan üretim yolunun Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik kısmını yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde Çeşmeli'den başlayıp Üzümlü Mahallesine kadar uzanan üretim yolunun Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik kısmını yeniledi. Grup yolunun belirli bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoğun meyve üretimi olan mahallelerdeki üreticilere kazanç yolu açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, D-400 karayolunun Çeşmeli girişinden Sarıyer, Doğusandal, Karayakup ve Sinap mahallelerinden geçip Şahna ve Üzümlü mahallelerine uzanan yolun iki mahalleyi birbirine bağlayan 2 bin 600 metrelik kısmında çalışmaları tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların kullanımına açtı. MESKİ, yol çalışmaları başlamadan Şahna Mahallesini uzun yıllardır beklediği içme suyuna kavuşturdu. Sonrasında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin başladığı yol yenileme çalışması kısa sürede tamamlandı. Yapılan yol sayesinde bölgedeki şeftali, elma ve erik bahçeleri ile üzüm bağları tozdan kurtulurken, ürünlerin pazara hasar görmeden ulaşmasına da olanak sağlandı.

Ayrıca, Üzümlü Mahallesinde 2020 yılında yaptığı menfez imalatıyla Erdemli'yi Mezitli'nin kırsal mahallelerine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Üzümlü-Çeşmeli arasındaki grup yolunun belirli bölgelerinde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

"Tüccar 1 geliyorsa artık 5 gelecek"

Şahna Mahallesi Muhtarı Cumali Toker, D-400'den başlayıp Şahna ve Üzümlü Mahallelerinden geçerek, Mezitli ilçesinin kırsal mahallelerine ulaşan yolda yapılan çalışmanın önemine değindi. Çok güzel bir yola kavuştuklarını vurgulayan Toker, "Bu yol çok işlek bir yol. Üreticilerimiz bu yoldan memnun oldu. Daha çok tüccarlar memnun oldu. Daha önce gelmede ve gitmede sıkıntı yaşıyorlardı. 'Yolunuz bozuk' diyorlardı. Ama şimdi yolumuz düzgün olduğu için tüccarlar da daha rahat gelip gidecek. Ürünlerimiz de bu yol sayesinde değer kazanacak. Yani tüccar 1 geliyorsa artık 5 gelecek" dedi.

Mahallenin içme suyuna da kavuştuğunu belirten Toker, "Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 1,5-2 yıl gibi kısa bir sürede yolumuz da oldu suyumuz da oldu. Ayrıca grup yolumuz da yapılıyor" diye konuştu.

"Şeftali çok hassas bir ürün, yumurtaya benzer"

Üzümlü Mahallesinde yaşayan şeftali, üzüm, armut ve erik üreticisi Hasan Uysal da yolun eskiden stabilize olduğunu söyledi. Uysal, "Ben eskiden bu şeftaliyi götürürken varıncaya kadar yarısı hasar görüyordu ama şimdi bir şey olmadan alıcıya teslim ediyoruz. Çok hassas bir ürün, yumurtaya benzer, hemen kırılıverir. Hasar görmemesi gerekiyor. Yol çok güzel, çok şahane. Olsa olsa bu kadar olur" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız Vahap Seçer bize söz verdi, yaptı"

74 yaşındaki üretici Mehmet Ersoy ise söz konusu yolun eskiden imece usulü yapılmış bir yol olduğunu kaydetti. Zaman içerisinde ufak tefek bakımları yapılan yolun, şu anda genişletilerek iyi bir noktaya getirildiğini vurgulayan Ersoy, "Bizim içme suyumuz tamamlandı, şimdi sudan kurtulduk. Arkasına yolumuz yapıldı. Bu yol sadece Şahna Mahallesiyle ilgili bir yol da değil. Burası çok gidiş gelişi olan Karaman'a, Konya'ya bile geçen bir yol. Kocayer'e, Tepeköy'e, Fındık'a, Tarsus'a geçebilen, İçme'ye yani şehre, Erdemli'ye uzanan çalışkan bir yol. Yolumuz çok güzel oldu. Şu an yayla köylerinde en geniş, sıhhatli yol durumuna düştük. Hiçbir yayla köyünde bu kadar güzel yol göremezsiniz. Başkanımız Vahap Seçer bize söz verdi, yaptı" şeklinde konuştu.

"Annem ve babamın da bunu görmesini isterdim"

Şahna Mahallesindeki üreticilerden Nail Arı, içme suyu ve yapılan yol sayesinde kentten kırsal mahallelere ilginin yoğunlaştığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Vahap Başkanımız kısa sürede Cumhuriyet tarihinde ilk defa su gelmemiş, yol gelmemiş bir köye hizmet etti. Eskiden hanımlarımız hamileyken 80-100 metreden bidonlarla su taşıyacağız diye suya giderdi. Tarladan gelirdik, duş alamazdık, su olmazdı ama çok şükür şimdi musluğu açıyoruz, buz gibi suyumuz akıyor. Annem ve babamın da bunu görmesini isterdim. Onlar görmeden öldüler. Çok insan buna meraklıydı, inanmadılar. Bu temel atıldığında 'buraya su çıkmaz' dediler. Biz başkanımıza inandık. Köyün en mutlu insanlarından biri benim. Eskiden burada birkaç kişi kalıyorduk. Şimdi su gelince nüfusumuz artık çoğalacak. Benim kardeşim Anamur'da. Şimdi su geldi diye buraya yerleşecek. Köyden şehre akın vardı, şimdi çocuklarım 2 gün izinleri olsa bile buraya gelmek için can atıyorlar."

Şeftali bahçesini göstererek sözlerini sürdüren Arı, "Üretim bahçemiz, bağımız. Her yer yemyeşil görünüyor. Bunları önceleri değerlendiremiyorduk. Şimdi bu yol sayesinde ekonomimize büyük katkı oldu. Yol bize çok büyük bir getiri sağlayacak" dedi. - MERSİN

Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi
Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi
Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi
Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi
Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Çeşmeli, Mersin, Üzümlü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdemli'de Şahna-Üzümlü arasındaki 2 bin 600 metrelik yol yenilendi - Son Dakika Ekonomi


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