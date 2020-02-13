Erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle hasar gören yolların onarım çalışmaları devam ediyor.

Erdemli'de, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi taştı. Taşkın sonucu zarar gören yolların onarılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen İş makineleri ile yapılan çalışmalarda heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.